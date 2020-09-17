رئيس جامعة سوهاج: اهتمام الدولة بالتعليم انطلاقة محورية للتنمية

أكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اهتمام الدولة المصرية بالتعليم كانطلاقة محورية للتنمية.





وأشار إلى أن كم الاستثمارات الهائلة التي تضخها الحكومة بالمشروعات الإنشائية داخل الجامعات، ما هي إلا رسالة ذات مدلول على رؤية الدولة المصرية وانحيازها للتعليم كمتطلب أساسي للتقدم.





وأوضح "عزيز" أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي جاءت خلال افتتاحه عدد من المشروعات، بضرورة تعريف الطلاب بحجم الانشاءات، وما تم انجازه من مشروعات في مختلف المجالات، مما يُسهم في تشكيل الوعي لديهم.





وبدأت الجامعة في تنفيذ فيلم تسجيلي يوضح كيف حولت الدولة المصرية ظهير صحراوي في صعيد مصر إلى منارة تعليمية تعرف بجامعة سوهاج الجديدة على مساحة 827 فدانا، وبحجم استثمارات فاق حتى الآن 3 مليارات جنيه، من بينها 14 مشروعا انشائيا جديدا بقيمة 1.6 مليار جنيه في آخر 3 سنوات.





وأضاف أحمد عبد الحافظ، المستشار الإعلامي للجامعة، أن الفيلم التسجيلي سيشمل تاريخ إنشاء الجامعة الجديدة، وتطورات العمل خلال السنوات الماضية، وما تم إنجازه من مشروعات إنشائية ضمت مباني عددا من الكليات التي بدأت الدراسة فيها منذ سنوات.





وكذلك المشروعات الإنشائية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة إلى المخطط الهندسي للجامعة، مشيرا إلى أن هذا الفيلم سيتم عرضه على الطلاب خلال افتتاح العام الدراسي الجديد في ندوات تثقيفية تنظم أون لاين بهدف توعية الطلاب لما تشهده مصر من إنجاز العديد من المشروعات الكبرى في شتى المجالات.



