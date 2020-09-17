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حوادث

رئيس محكمة البحر الأحمر يتابع سير تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
تابع اليوم المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الاحمر الابتدائية رئيس لجنة متابعة انتخابات النواب أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس النواب التي بدأت عملها اليوم ووجه رئيس المحكمة باليسير على المرشحين في تقديم أوراقهم.

وبدأت لجنة تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 2020، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب، اليوم الخميس، فى التاسعة صباحا وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المحكمة.

وخصّصت المحكمة قاعة لاستقبال المرشحين لتلقى الطلبات وإنهاء إجراءات الترشح، وشهد اليوم الأول لفتح باب تلقى الطلبات إقبال كبير من المرشحين .

وطبقت لجنة تلقي الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلس النواب بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى.

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