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أخبار البلد

منظمة السياحة العالمية تؤيد اقتراح مصر بتفعيل شعار سافر اليوم

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في حفل العشاء الرسمي للدورة الـ ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الجورجي ووزراء السياحة ومسئولي السياحة المشاركين في هذه الدورة من مختلف دول العالم.

وخلال حفل العشاء ألقي رئيس الوزراء الجورجي كلمة أكد فيها  أهمية السياحة بالنسبة لجورجيا ولكافة دول العالم، كما توجه بالشكر لجميع الحاضرين علي  حضورهم الى جورجيا للمشاركة في الدورة الـ ١١٢ للمجلس التنفيذي.

كما أكد  زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ورئيس المجلس التنفيذي علي ضرورة التعايش مع الوضع الراهن، مؤكدين علي ضرورة تفعيل المقترح الذي تقدم به الدكتور خالد العناني خلال كلمته التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم  "Travel Today" بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا  "Travel Tomorrow"، لافتين الى  ان شعار "سافر اليوم" يجب أن تستخدمه جميع دول العالم وأكبر دليل علي تطبيقه هو تواجد كل هذه الوفود  في دولة ثانية لحضور فاعلية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. 

وأكد بولوليكاشفيلي خلال حديثه مع الدكتور خالد العناني أثناء حفل العشاء علي حرصه علي حضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية المقرر عقده خلال الفترة القادمة.

وخلال حفل العشاء تم عرض بعض العروض الفنية والفلكلورية التي تعبر عن التراث والفن الجورجي.

تجدر الإشارة إلي أن الدورة الـ 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تعقد حاليا بالعاصمة الجورجية تبليسي وستستمر فعالياتها حتي اليوم ١٧ سبتمبر الجاري.

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