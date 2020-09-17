تصدير صناعات غذائية بـ 1.8 مليار دولار بنسبة 14٪ من إجمالى الصادرات غير البترولية

أكد المهندس تميم الضوى، مدير التسويق بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية عضو المجلس، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية تستعيد النمو الإيجابي بنهاية النصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار محققة نسبة نمو إيجابيا 2.2% بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.









وقال الضوى، خلال ندوة فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية للبرازيل فى إطار اتفاقية الميركسور التى نظمتها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الخميس، إن صادرات شهر يونيو 2020 بلغت قيمة 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتي هذا التحسن الإيجابي ليعدل القيم السلبية التي تحققت خلال أشهر مارس وأبريل ومايو 2020.









وأضاف أن الصادرات إلى الدول العربية تربعت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 983 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال النصف الأول من عام 2020 محققة نسبة نمو بلغت 3%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 257 مليون دولار وبنسبة 14% من إجمالي الصادرات، والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 198 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وباقي المجموعات الدولية بقيمة 268 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.









أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال أشهر النصف الأول من عام 2020، فقد تربعت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 172 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 6%، يليها ليبيا بقيمة 97 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 5%، والأردن بقيمة 89 مليون دولار ونسبة تراجع في القيمة 4%، والجزائر بقيمة 88 مليون دولار محققة نسبة نمو 112%، وأمريكا بقيمة 88 مليون دولار، واليمن بقيمة 76 مليون دولار، والإمارات بقيمة 74 مليون دولار، والعراق بقيمة 58 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 54 مليون دولار، وفى المركز العاشر دولة المغرب بقيمة 51 مليون دولار.