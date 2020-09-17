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أخبار العالم

للوقاية من كورونا.. إجراءات احترازية إضافية في المسجد النبوي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:27 م
المسجد النبوي الشريف
المسجد النبوي الشريف
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مـيـس رضـا
وقف الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على الإجراءات الاحترازية المطبقة على السجاد في المسجد النبوي للوقاية من فيروس كورونا.

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واستمع  إلى شرح مفصل للمراحل التي يمر بها السجاد بدءًا من غسيله وتعقيمه حتى وصوله إلى المسجد النبوي؛ ليتسنى لقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداء عباداتهم في أجواء صحية تراعى فيها أعلى المعايير الوقائية.

وأكد الرئيس العام خلال جولته للعاملين في المسجد النبوي ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة، واتباع الطرق الموصى بها خلال تقديمهم الخدمة لقاصدي المسجد النبوي، مشيرًا إلى أن المملكة سخرت طاقاتها ومواردها ليحظوا بالخدمة المتميزة التي يستحقونها.
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