للوقاية من كورونا.. إجراءات احترازية إضافية في المسجد النبوي

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واستمع إلى شرح مفصل للمراحل التي يمر بها السجاد بدءًا من غسيله وتعقيمه حتى وصوله إلى المسجد النبوي؛ ليتسنى لقاصدي مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أداء عباداتهم في أجواء صحية تراعى فيها أعلى المعايير الوقائية.



