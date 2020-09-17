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أخبار البلد

أهم الأخبار: تحرير مصريين مختطفين في ليبيا.. بدء تلقي طلبات الترشح في انتخابات البرلمان.. ارتفاع أسعار الذهب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:27 م
اهم الاخبار
اهم الاخبار
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نورهان خفاجي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي: 


المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن
في إطار جهود المخابرات العامة لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا وبالتنسيق مع السلطات الامنية الليبية.. مزيد من التفاصيل هنا


ارتفاع مفاجئ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، الخميس 17 سبتمبر 2020، حسب آخر تحديث لشعبة المصوغات الذهبية.. مزيد من التفاصيل هنا

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء
تشهد الأحوال الجوية، غدا الجمعة، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، يصاحب ذلك ارتفاع في نسب الرطوبة وأيضا أمطار غزيرة على عدة مناطق.. مزيد من التفاصيل هنا

انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح
فتحت 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها اعتبارا من اليوم، الخميس 17 سبتمبر حتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا.. مزيد من التفاصيل هنا

أنقرة تعترف رسميًا: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان
اعترفت أنقرة بأن مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان وقبرص؛ حسبما أكد وزيرالخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو.. مزيد من التفاصيل هنا

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة.. إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني أبرز المناقشات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماع مجلس الوزراء ، بمقر المجلس  لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.. مزيد من التفاصيل هنا

رئيس الوزراء: إعلان تفاصيل ورؤية مصر لبرنامج الإصلاح الهيكلي الشهر المقبل
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.. مزيد من التفاصيل هنا


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