ردور الأفعال حلوة جدا.. أحمد زاهر يحتفل بنجاح فيلم الزنزانة 7

احتفل الفنان احمد زاهر بعرض فيلم الزنزانة 7 عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





نشر أحمد زاهر مجموعة من الصور من العرض الخاص بفيلم الزنزانة 7 عبر حسابه الشخص على إنستجرام برفقه عدد من نجوم الفيلم أبرزهم: منة فضالي، نضال الشافعي.





وعلق أحمد زاهر على الصور: "الحمدلله يوم جميل مع الجمهور العظيم حضرنا الفيلم و الحمدلله و الشكر لله ردود الافعال حلوه جدا #زنزانه_٧ في كل السينمات في مصر و السعوديه و الامارات " .





وتصدر البوستر الرسمي للعمل النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏