مشادات ومشاجرات بين أنصار مرشحي مجلس النواب أثناء تقديم الأوراق في المنوفية.. شاهد

شهدت محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم الخميس، مشادات ومشاجرات بين أنصار مرشحي مجلس النواب أثناء التقدم بأوراق الترشح.





وتشاجر أنصار المرشحين على الدخول إلى القاعة الرئيسية للتقدم بالأوراق للحصول على الأرقام الأولى بقوائم الترشح.





جاء ذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة ووضع الحواجز المرورية أمام المحكمة لمنع الزحام والتواجد أمام المحكمة.





يذكر ان المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها الخميس لتلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، فيما واصل المرشحون المحتملون لانتخابات النواب إجراء الكشف الطبى بالمحافظات، حيث سيتم فتح باب الترشح حتى يوم 26 سبتمبر.



