خان الأمانة.. حارس عقار وراء سرقة ٤٠ ألف جنيه من شقة بالعقار حراسته بمدينة نصر

استغل حارس عقار غياب صاحب شقة محل العقار حراسته ، وتسلل اليها وتمكن من سرقة ٤٠ ألف جنيه من داخلها ، حيث نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .





تبلغ للعقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية" أمكن ضبطه .





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وإقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذ بالفرار .





وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .



