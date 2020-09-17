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حوادث

خان الأمانة.. حارس عقار وراء سرقة ٤٠ ألف جنيه من شقة بالعقار حراسته بمدينة نصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:31 م
المتهم
المتهم
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محمد صبري
استغل حارس عقار غياب صاحب شقة محل العقار حراسته ، وتسلل اليها وتمكن من سرقة ٤٠ ألف جنيه من داخلها ، حيث نجح ضباط مباحث القاهرة فى كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم .

تبلغ للعقيد حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من مواطن مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالى 40 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء إرتكاب الواقعة حارس العقار محل سكن المجنى عليه، له معلومات جنائية" أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وإقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجنى عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالى ، ولاذ بالفرار .

وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ ، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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