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وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:36 م
رسوم النظافة على
رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة فى ملف القمامة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء جهاز لتنظيم المخلفات بالقانون الجديد.


وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، في مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن القطاع غير الرسمي وعمال النظافة لهم دور كبير فى المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن أي عامل سيكون لديه ترخيص مزاولة مهنة بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، موضحة أن رسوم النظافة سيتم وضعها على فاتورة الكهرباء وهو ما يحدث في كل دول العالم، كما أن الشرائح الجديدة تتراوح من جنيهين إلى 40 جنيها.



وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مجموعة من الشركات المصرية والأجنبية تهتم بالاستثمارات فى إدارة المخلفات.


وتابعت: "سنتابع تنفيذ القطاع الخاص والشركات لتقديم الخدمة".


وأشارت إلى أن الوزارة بدأت قبل صدور القانون بتخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه لمنظومة إدارة المخلفات.

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