السفير الأمريكي يتفقد المقابر الأثرية في الأقصر.. شاهد

وصل منذ قليل إلى مدينة الاقصر، السفير الأمريكى جوناثان كوهين، وبرفقته وليزلى ريد رئيس المعونة الامريكية للتنمية الجديدة، وذلك لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة .





وتفقد السفير فور وصوله، بعض مقابر منطقة ذراع أبوالنجا وعدد من مقابر نبلاء وأمراء مصر القديمة وبعض مقابر وادى الملوك والتي يقوم بها مركز البحوث الأمريكى بتمويل من هيئة المعونة الامريكية الدولية.





وزار السفير الأمريكى، المقبرة الفرعونية TT10 الموجودة بجبانة طيبة بالبر الغربى، ورافقهم خلال الزيارة، محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الاقصر.



