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ثقافة

وفاة الشاعر العراقي عادل محسن عن عمر 60 عاما

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:31 م
عادل محسن
عادل محسن
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محمود نوفل
توفي صباح اليوم، الخميس، الشاعر العراقي المعروف عادل محسن في العاصمة بغداد بعد عودته من العلاج في بيروت، أمس الأربعاء.


ويُشار إلى أن وفاة محسن بسبب مرض عضال كان يعاني منه خلال السنوات الأخيرة وليس بسبب فيروس كورونا، وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".


جدير بالذكر أن عادل محسن هو شاعر عراقي ولد عام 1960 في العاصمة العراقية بغداد، وتخرج في كلية التربية بجامعة بغداد عام 1985.


ويعتبر الشاعر عادل محسن من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة في العراق، وهو مقدم برامج في قنوات الفضائية العراقية والنهرين والمشرق ودجلة والحرية وإذاعة الرشيد fm.
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