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محافظات

بعد الساعات الأولي من فتح باب الترشيح.. 37 مرشحا حتى الآن بانتخابات النواب بالمنيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:04 م
التقديم للترشح لمجلس
التقديم للترشح لمجلس النواب
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أيمن رياض
سارع عدد كبير من النواب السابقين والحاليين إلى التقدم بأوراق ترشحهم في الساعات الأولى من فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية  ووصل عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم حتى الآن إلى 37 مرشحا محتملا

وشهدت لجنة تلقى اوراق المرشحين على مقاعد مجلس النواب الجديد بمحكمة المنيا الابتدائية توافدا عدد  كبير من المرشحين وأنصارهم فى مقدمتهم النواب الحاليين والقدامى بالإضافة الى عناصر جديدة من الشباب

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وبدأت لجنة تلقى أوراق الراغبين في الترشح لمجلس النواب بالمنيا ، أعمالها نحو الثامنة صباحا، وطلبت اللجنة من المرشحين الحضور وبرفقتهم مرافق واحد فقط، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، حرصا على سلامة المرشحين والموظفين ، وشددت اللجنة على ارتداء الكمامات وتعقيم وتطهيرالقاعة بشكل مستمر

وتواجد المرشحون المحتملون وأنصارهم منذ ساعات الفجر أمام باب المحكمة ليكون في مقدمة المرشحون في كشوف الانتخابات والحصول علي الرموز الانتخابية

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