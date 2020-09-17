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اقتصاد

الرقابة على الصادرات والواردات تصدر 1400 شهادة منشأ ضمن اتفاقية الميركسور خلال 8 أشهر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

كشف اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن إصدار 1400 شهادة منشأ ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع دول الميركسور خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020.


وقال خلال ندوة فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى البرازيل في إطار اتفاقية الميركسور الذى ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اليوم الخميس إن الهيئة تصدر في المتوسط نحو350 ألف شهادة منشأ سنويا، مشيرا إلى تطور إصدار شهادات المنشأ ضمن اتفاقية الميركسور، حيث تم في 2018 اصدار 870 شهادة وارتفعت الى 1200 شهادة في 2019.


.وأضاف جابر أن الهيئة في إطار التسهيل على المصدرين ، بدأت منذ فترة تنفيذ منظومة الكترونية تتيح ادراج بيانات شهادات المنشأ الكترونيا قبل تقدم المصدرين بإصدار الشهادات من منافذ الهيئة.


وأوضح أن أعمال الاصدار الالكتروني لشهادات المنشأ تأتي تماشيا مع السياسات التجارية العالمية للدول المبرم معها اتفاقيات تجارية دولية وستعمل على اظهار بيانات شهادات المنشأ لدى جمارك الدول المصدر اليها البضائع في نفس وقت اعتماد الشهادة بمنافذ الهيئة.


وحول تسجيل الشركات البرازيلية المصدرة في الهيئة وفقا للقرار 43 لسنة 2016 و الخاص بتسجيل المصانع المؤهله  أشار جابر إلى أن اغلب الشركات التي تقدمت تم تسجيلها وذلك بعد استيفاء كافة الشروط، مشيرا الى أن الهيئة على استعداد لإزالة كافة العقبات التي تواجه تسجيل الشركات البرازيلية.


ولفت إلى أن قيمة الواردات المصرية من البرازيل بلغت 2.204 مليار دولار في 2016 بينما كانت الصادرات المصرية لها نحو 99 مليون دولار، وارتفعت الواردات إلى 2.9 مليار دولار خلال 2017، ثم ارتفعت إلى 3.257 مليار دولار في 2018، بينما سجلت الصادرات نحو 261 مليون دولار، ثم انخفضت الواردات لنحو 2.849 مليار دولار والصادرات لنحو 183 مليون دولار.

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