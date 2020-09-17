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رياضة

شاهد..كواليس مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة المقاصة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:55 م
مران الأهلي
مران الأهلي
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عبدالحكيم أبوعلم - محمد سمير
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق أصبح جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الفتاق التي أجراها مؤخرًا.

وقال أن اللاعب شارك في مران اليوم، الخميس، بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية وبات جاهزا للمرحلة المقبلة.

وأضاف إن رامي ربيعة مدافع الفريق يخضع لفحص طبي غدا الجمعة لتحديد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح أن اللاعب يعاني من إجهاد عضلي،  وخضع اليوم لجلسة علاج طبيعي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة القادمة.

وخاض ربيعة تدريبات بدنية أيضا بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي صباح اليوم في إطار البرنامج الموضوع له.

وشدد عبدالحفيظ أن محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شارك في تدريبات الكرة صباح اليوم بعدما قام اللاعب بتنفيذ برنامجا تأهيليا خلال الفترة الماضية.

من جانبه قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية، على أن تكون مشاركته بشكل تدريجي لحين إعلان جاهزيته التامة للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وكان الجهاز الفني قد قام بتصعيد أحمد طارق حارس مرمى فريق الشباب خلال مران الفريق صباح اليوم الخميس.

وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

يذكر أن الجهاز الفني سبق أن قام أمس بتصعيد حمزة علاء حارس فريق الشباب أيضا لتعويض غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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