داعية إسلامي: الاستثمار فى الوقت شيء من أعظم ما يمتلكه الإنسان.. فيديو

الاستثمار فى الوقت شئ جيد جدًا ، فأعظم ما يمتلكه الإنسان هو وقته . قال الداعية الإسلامي ، السيد أحمد الطلحي ، إن الإنسان يمتلك قيمة عظيمة جدًا وهي قيمة الوقت ، لافتًا إلى أن





السيد الطلحي ، خلال حواره ببرنامج ، حلو الكلام ، المذاع على فضائية صدى البلد ، مع الاعلامية منال سلامة أن " الفلوس بتروح وترجع " ، والمرض يمكن التعافي منه ، ولكن الوقت الذي يمضى لا يعود مرة أخرى ، لذلك لابد من استثماره بشكل جيد . وأضاف





وأشار الداعية الإسلامي ، إلى أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ " ، فلابد من استثمار وقتك فى تضمن رضا الله عليك .



