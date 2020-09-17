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داعية إسلامي: الاستثمار فى الوقت شيء من أعظم ما يمتلكه الإنسان.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:58 م
السيد الطلحي
السيد الطلحي
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ريهام فيكتور

قال الداعية الإسلامي ، السيد أحمد الطلحي ، إن الإنسان يمتلك قيمة عظيمة جدًا وهي قيمة الوقت ، لافتًا إلى أن الاستثمار فى الوقت شئ جيد جدًا ، فأعظم ما يمتلكه الإنسان هو وقته .

وأضاف السيد الطلحي ، خلال حواره ببرنامج ، حلو الكلام  ، المذاع على فضائية صدى البلد ، مع الاعلامية منال سلامة ، أن  " الفلوس بتروح وترجع " ،  والمرض يمكن التعافي منه ، ولكن الوقت الذي يمضى لا يعود مرة أخرى ، لذلك لابد من استثماره بشكل جيد .

وأشار الداعية الإسلامي ، إلى أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ " ، فلابد من استثمار وقتك فى تضمن رضا الله عليك .

وتابع الداعية الإسلامي ، أن الإنسان لابد من أن يقدم عمل طيب وخير طوال الوقت مثل : زيارة المريض أو مساعدة محتاج وكل ذلك عند الله له الأجر و الثواب .
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