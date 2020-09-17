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توك شو

بحجة حماية الدعوة.. سامح عيد: الإخوان يتصفون بالكذب والخيانة| شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال سامح عيد، الباحث في شئون الجامعات الإرهابية، إن الإخوان دائما يختلفون فيما بينهم، ولا يجتمع اثنان على رأي واحد، كما أنهم يتهمون بعضهم البعض بالخيانة والتزوير والفساد المالي والأخلاقي.

وأضاف سامح عيد، خلال مداخلته الهاتفية المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن حسن البنا يقول علي الإخوان "أنهم ليسوا إخوان وليسوا مسلمين مؤكدًا على إنكارهم جريمة قتل هشام بركات، واعترفوا بها الشهر الماضي فقط بفيديوهات موثقة للجريمة. 

وأشار "عيد"، إلي أن الإخوان يتسمون بفكرة التبرؤ والخروج من المشكلة، وإلى هذه الدرجة يتغذى الاخوانى طيلة عمره على الكذب " حتى وإن كان على إخواني مثله "، موضحا أن الإخوان تكذب وتحور وتدعي أنه شرعي وديني، تحت مبرر حماية الدعوة . 

وأكد "الباحث في شئون الجماعات الإرهابية"، أن المجتمع المصري كبير ولدينا موارد قليلة بالإضافة إلي مشاكل حقيقية، لافتاَ إلي أن الإخوان تشغل هذه المشاكل وتحرض الناس على الفوضى، قائلا : "وزارة التموين لو وقعت يومين والعيش موصلش الناس هتاكل بعضها في الشارع".

وتابع "الباحث في شئون الجماعات الإرهابية"، أن الإخوان دائما تضع مصر تحت توتر، وتعمل على حدوث مشاكل اقتصادية، موضحا أن المواطنين يتراجعون في شراء احتياجاتهم، والمستثمر يتراجع ايضا، فتتوقف حركة السوق وتزيد البطالة . 

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