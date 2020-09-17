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رياضة

من أمام البحر.. عصام الحضري ينشر صورة من إجازته الصيفية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:55 م
عصام الحضري
عصام الحضري
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ميرنا محمود
شارك عصام الحضرى نجم منتخب مصر سابقا ، جمهوره بـ صور ة جديدة  وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

و ظهر عصام الحضري من أمام البحر أثناء عطلة الصيفية. 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى:

أفضل حارس فى العالم - نجم مصر - بحبك ياحضرى 


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و أكد عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.


وقال عصام الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".
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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary) on

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