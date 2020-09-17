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محافظات

شاهد.. السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:33 م
السفير الأمريكي في
السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر
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شمس يونس
تفقد السفير الأمريكي جوناثان كوهين، وبرفقته وليزلى ريد، رئيس المعونة الأمريكية للتنمية الجديدة، معبد الكرنك بمدينة الأقصر.
 
يأتي ذلك ضمن جولته التفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، والتابعة لهيئة المعونة الأمريكية.

وكان قد تفقد السفير فور وصوله، بعض مقابر منطقة ذراع أبوالنجا وعدد من مقابر نبلاء وأمراء مصر القديمة وبعض مقابر وادى الملوك والتي يقوم بها مركز البحوث الأمريكى بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية الدولية.

وزار السفير الأمريكى، المقبرة الفرعونية TT10 الموجودة بجبانة طيبة بالبر الغربى، ورافقهم خلال الزيارة، محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر.

وقال سامح ابو سليمة مسؤول الإعلام بالسفارة الأمريكية، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنجزت عددا من المشروعات مع الحكومة المصرية لحماية عدد من المناطق الأثرية من بعض المشكلات ولعل ابرزها المياه الجوفية التي تهدد عدد من المناطق الاثرية ومنها معبد الكرنك.
شاهد.. السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر
شاهد.. السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر
شاهد.. السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر
شاهد.. السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر
شاهد.. السفير الأمريكي في معبد الكرنك بالأقصر
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