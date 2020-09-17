أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سوني تطلق Xperia 5 II بكاميرا احترافية.. ومايكروسوفت تطلق خدمة بث الألعاب لهواتف أندرويد

في ظل استمرار العقوبات والقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على شركة، أدى في نهاية الأمر إلى وقف إمدادات قطع الغيار أمريكية الصنع، والتى تستخدمها الشركة الصينية لتزويد هواتفها الذكية بها، ونتيجة لذلك أوضحت بعض التقارير أن هاتف Huawei Mate X2، يعد أول جهاز من هواوي سيعاني من نقص تلك الإمدادات وسيتأجل إطلاقه.