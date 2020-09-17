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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. سوني تطلق Xperia 5 II بكاميرا احترافية.. ومايكروسوفت تطلق خدمة بث الألعاب لهواتف أندرويد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.


في ظل استمرار العقوبات والقيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، أدى في نهاية الأمر إلى وقف إمدادات قطع الغيار أمريكية الصنع، والتى تستخدمها الشركة الصينية لتزويد هواتفها الذكية بها، ونتيجة لذلك أوضحت بعض التقارير أن هاتف Huawei Mate X2، يعد أول جهاز من هواوي سيعاني من نقص تلك الإمدادات وسيتأجل إطلاقه.


قامت مجموعة من المشاهير بتجميد حساباتهم على موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram، لمدة 24 ساعة بدأت من أمس الأربعاء، كجزء من حركة أوقفوا الكراهية من أجل الربح Stop Hate For Profit، للاحتجاج على ما تسميه المنظمة إخفاقات فيسبوك المتكررة في معالجة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عن الانتخابات على منصاتها.


تملك هونر Honor، العديد من أجهزة الكمبيوتر المحولة في سلسلة MagicBook  الخاصة بها، واليوم تحذو العلامة التجارية التابعة لـ هواوي حذو الشركات الكبرى لإنتاج حاسبات الألعاب، حيث أعلنت عن أول حاسب ألعاب محمول لها تحت اسم Hunter V700.


أعلنت شركة سوني Sony، عن أحدث هواتفها الذكية Xperia 5 II، والذي يأتي موجها لمحبي التصوير الفوتوغرافي ومقاطع الفيديو والألعاب، حيث يمتاز هذا الهاتف على عكس سابقه Xperia 1 II، بمعدل تحديث عال للشاشة يصل إلى 120 هرتز في الثانية.


إذا كنت من عشاق ألعاب هواتف أندرويد وتبحث عن خدمة بث للألعاب جديدة، فقد أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft، خدمة بث الألعاب السحابية Project xCloud، وهي متاحة الآن على متجر تطبيقات أندرويد جوجل بلاي.





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