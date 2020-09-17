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مؤسسة عالمية تزف بشرى سارة لـ الاقتصاد المصرى... تفاصيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:09 م
الاقتصاد
الاقتصاد
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شيرين عادل
قال  الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد ومستشار البنك الدولى السابق، إن مصر تمتلك ميزانية مالية جيدة وتدشن مشروعات تنموية عملاقة بالإضافة لقدرة الحكومة على تجنب وصول معدلات العجز المالى لمؤشرات خطيرة.

وكشف "صالح"، خلال  مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،   عن  إشادة مؤسسة "جولدن مان ماكس الأمريكية" بالاقتصاد المصرى  

وأكد  أن مصر تمتلك ملاءة مالية، قدرة على إدارة الموازنة المالية للدولة، والإنفاق العام  على الرغم من جائحة فيروس كورونا  المستجد  .

ولفت عمرو صالح ، إلى أن إشادات المؤسسات العالمية ب الإقتصاد المصرى حيادية وليس لها أى مصالح بشأن الإثناء على اقتصاديات الدول ومنها مصر .

وتابع أن الإشادات الدولية الاقتصادية تهم المستثمرين خاصة مع شعوره بأن استثماره مع الدول القوية إقتصاديأ ليست عرضة لأى تهديدات مالية.
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