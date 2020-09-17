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برلمان

عمرو نظيف: التحول الرقمي يوفر للناس 70 خدمة إلكترونية حكومية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:26 م
70 خدمة إلكترونية
70 خدمة إلكترونية حكومية
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حسن رضوان
استضافت أمانة المصريين الأحرار بعين شمس، مسئول ملف التوثيق للتحول الرقمي بوزارة التموين عمرو نظيف وذلك في مقر الأمانة. 

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، موريس عدلي أمين أمانة عين شمس، حيث تأتي الندوة ضمن الفعاليات التثقيفية التي يقدمها الحزب لخدمة المواطنين.

تحدث نظيف عن أهمية مشروع التحول الرقمي في مصر والذي يعبر بمصر إلى آفاق أكثر تكنولوجية لمواكبة العصر الحديث، كما يعد أحد أهم المشروعات التي يهتم بها الرئيس السيسي في الفترة القادمة والتي قامت الحكومة بجهود كبيرة لتنفيذ المشروع على مدار عامين سابقين. 

وتطرق عمرو نظيف إلى بوابة "مصر الرقمية" والتي تعتبر بمثابة البوابة الحكومية التي تقدم ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية توفر وقت وجهد المواطن وتصله دون أن يتحرك من منزله وتوفر عليه عناء الوقوف في الطوابير والزحمة والبيروقراطية خاصة وسط الإجراءات الاحترازية التي تؤكد عليها الدولة في أزمة فيروس كورونا وشرح نظيف للحضور كيفية التسجيل على بوابة مصر الرقمية والأخطاء الشائعة لدى المواطنين عند التسجيل وكيفية تلافيها.

وأشار إلى أن تلك البوابة تسير بشكل جيد في محافظة بورسعيد والتي تعتبر أول محافظة تدخل الميكنة من محافظات مصر نتيجة لقلة عدد سكانها، لافتا إلى أن سكان بورسعيد يتمتعون حاليا بأكثر من 380 خدمة إلكترونية عبر تلك البوابة.

وقال، إن البوابة لها خدمات عدة لعدد من الوزارات مثل وزارة التموين فتقدم على سبيل المثال خدمة تفعيل بطاقة تموين، وبدل فاقد وبدل تالف والفصل الاجتماعي وضم أفراد على البطاقة والنقل من محافظة إلى أخرى، كما تقدم خدمات الشهر العقاري من إصدار توكيلات للمحامين دون اللجوء الى طوابير الشهر العقاري وكذلك خدمات المرور وخدمات المحاكم وغيرها، كما ان الموقع مزود بفيديوهات توضيحية لكل خدمة.
 
من جانبها تبنت أمانة عين شمس بحزب المصريين الأحرار مبادرة لتسجيل المواطنين على بوابة مصر الرقمية تيسيرا منها على مواطنيها حتى يستطيعوا طلب الخدمات الإلكترونية من الموقع فيما بعد وذلك من منطلق إيمان الحزب بأهمية المشروع القومي لسيادة الرئيس بالتحول الرقمي للخدمات الحكومية.

وأجاب عن اسئلة المواطنين بخصوص الأوراق وغيرها، قائلا: "إن الأوراق المطلوبة هى، الرقم القومي ورقم المحمول ولا بد أن يكون رقم المحمول مسجل في شركات الاتصالات باسم الشخص ذاته كما يطلب الموقع اسم الوالدة (الأم) للشخص طالب التسجيل". 

وأوضح أن رقم المصنع المطلوب في التسجيل هو الرقم الموجود في نهاية الرقم القومي أسفل الصورة وتاريخ الميلاد ولابد ان يكون الرقم القومي سأرى وتكون آخر إصدار للرقم القومي، لأن رقم المصنع يختلف مع كل إصدار جديد للبطاقة.

وبشأن متابعة الموقع للطلبات، أكد أن الموقع يمد طالب الخدمة بمتابعة الحركة الدورية الخاصة بالطلب الخاص به عبر الموقع وفي بعض الأحيان ترسل بعض الاشعارات عبر المحمول المسجل أو البريد الإلكترونى. 

وعن عدد الخدمات التي يقدمها الموقع حاليا، أوضح إن الموقع حاليا مازال في البث التجريبي فحاليا قد يتمتع المواطن بأكثر من 70 خدمة إلكترونية من مختلف الوزارات وسوف تصل تلك الخدمات الى أكثر من 380 خدمة قريبا.
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