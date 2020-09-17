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فن

أخبار الفن | كواليس أغنية رفقًا لـ أصالة.. الجمهور يطارد بهاء سلطان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:34 م
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

حرص العديد من المطربين على تقديم أغاني تضمنت موضوعاتها نوع من أنواع عزة النفس والشموخ، كان آخرها أغنية "قط وفار" للفنانة سميرة سعيد، والتي طرحتها مؤخرًا من خلال القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، نستعرض لكم أبرز تلك الأغاني من خلال التقرير التالي:

استضاف موقع "صدى البلد" الفنان محمد نور، لتكريمه عن أحدث أعماله الغنائية "جاني في ملعبي" وللحديث عن تفاصيل أعماله الفنية التي يستعد لها في الفترة المقبلة.

تصدرت الفنانة السورية أصالة نصري مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد طرح ألبومها الأخير "لا تستسلم". 

تصدر الفنان بهاء سلطان، مؤشرات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية بعدما أعلن انفصاله عن شركة "فيري ميوزك" لنصر محروس، بعد مشكلات دامت سنوات طويلة.

عبّر الشاعر أبو نعمة، عن سعادته بتجدد تعاونه مع الفنانة أصالة، بـ أغنية "رفقًا" وذلك بعد النجاح الكبير الذان حققاه بأغنية "بنت أكابر"، والتي كانت باللهجة الصعيدية.

حسمت عارضة الأزياء نيكول بوتارلسكي حبيبة النجم العالمي براد بيت الجدل حول الأقاويل التي تتردد عن كراهيتها الشديدة للنجمة العالمية انجلينا جولي.
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