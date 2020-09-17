AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

غناء نوبى وتنورة على مسرح ساحة مركز الهناجر

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ضمن فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بفقرات فنية من الفرقة القومية للموسيقى الشعبية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت الفرقة برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة متنوعة من الفقرات الموسيقية والغنائية، للفن الشعبى الأصيل، وتغنى نجوم الفرقة "أحمد حسن، دعاء الحيزاوى، عبده زغلول، ميادة سليم، فكرى القناوى، خيرية الشاعر، آية خالد"، بأغنية "المصطفى لما دعاني، الهوى ميال، محروسة يا أرض الأحلام، ساقية بحرية، قلتين على الترعة، صعيدى يابويا على الحق، بتناديني تاني ليه".

كما تضمن برنامج الفرقة فقرة مربعات للفنان فتحى الهوارى، ورقصة الشمعدان للفنانة سارة مصطفى، واستعراض التنورة للفنان صلاح عبد الظاهر، وقدم الفنان سيد السمان فقرة من الغناء النوبي، إلى جانب تقديم فقرات موسيقية بمصاحبة للآلات الشعبية، بإشراف فنى للفنان عاطف سعيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرق الفنون الشعبية تضيء السيرك القومى ومسرح البالون ومحمد عبد الوهاب فى العيد

اليوم.. نجوم الموسيقى الشعبية والسيرك القومى على مسرح عبد الوهاب

الاثنين.. الإنتاج الثقافى يواصل سهراته الفنية على مسرح ساحة الهناجر

"السيرك والقومية للفنون" يفتتحان السهرات الفنية لشهر أغسطس بساحة الهناجر

خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات شهر أغسطس بساحة الهناجر

"الليلة الكبيرة" والموسيقى الشعبية تعود على مسرح الهناجر غدا

ترشيحاتنا

بـ إطلالة ناعمة.. منال سلامة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد إجرائها عملية .. شاهد أحدث ظهور للراقصة دينا

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

لقطات مذهلة لقرش يطارد فريسته في مياه ضحلة بأستراليا.. فيديو وصور

طيران الإمارات تجهز وجبات تناسب الشريعة اليهودية

بعد 72 ساعة.. ضبط المتهم الرئيسي بقتل سيدة خليجية في الجيزة

AdvertisementS

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس أنيقة..ابنتا أحمد زاهر خلال حضور العرض الخاص لفيلم زنزانة 7.. شاهد

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

بدون ريجيم.. تناول كوبا من خل التفاح يوميا وشاهد النتيجة