غناء نوبى وتنورة على مسرح ساحة مركز الهناجر

شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ضمن فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بفقرات فنية من الفرقة القومية للموسيقى الشعبية على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





وقدمت الفرقة برئاسة الدكتور أسامة زغلول، باقة متنوعة من الفقرات الموسيقية والغنائية، للفن الشعبى الأصيل، وتغنى نجوم الفرقة "أحمد حسن، دعاء الحيزاوى، عبده زغلول، ميادة سليم، فكرى القناوى، خيرية الشاعر، آية خالد"، بأغنية "المصطفى لما دعاني، الهوى ميال، محروسة يا أرض الأحلام، ساقية بحرية، قلتين على الترعة، صعيدى يابويا على الحق، بتناديني تاني ليه".



