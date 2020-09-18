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أخبار البلد

التنمية المحلية: إلغاء الإجازات الرسمية للعاملين بملف التصالح على مخالفات البناء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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ايمان البكش
اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة اجراءات لتسهيل على المواطنين التصالح على مخالفات البناء،حيث قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،بالغاء الاجازات للعاملين في ملف التصالح لحين لانتهاء من المدة القانونية المحددة ،وتم التنبيه على القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد يوميًا على مدار اليوم في المكاتب لتلقى طلبات التصالح من المواطنين وعدم المغادرة من المكاتب فى حال وجود مواطنين يرغبون فى تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية.

كما تم الاستعانة بالمدارس القريبة من مراكز التكنولوجية لتلقى طلبات المواطنين الراغبين في التصالح ، وتم لمد ساعات العمل للعاملين في الملف ل 10 مساءً .


ويوجد حوالى 320 مركزًا تكنولوجيًا تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية إلى جانب الوحدات المحلية .

وكان قد وصل إجمالي عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون فى جميع المحافظات إلى حوالى مليون و١٠٠ ألف طلب، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح فى مخالفات البناء حوالى 6 مليارات و٩٠٧ ملايين جنيه حتى ١٤ سبتمبر الجاري، وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التى بدأت منذ 15 يوليو الماضي.

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