"جوازة 6 نجوم" و"ذهب الليل" الجمعة على مسرح بيرم التونسي في حفلة واحدة

قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة مسرح الاسكندرية بالبيت الفنى للمسرح، ان الفرقة تقدم يوم الجمعة ١٨ سبتمبر عرض " جوازة ست نجوم" و ذلك ضمن مبادرة المؤلف المصري، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و التي أطلقها البيت الفني للمسرح و تشرف عليها فرقة مسرح الاسكندرية، ليقدم بذلك يوم الجمعة عرضين مسرحيين في حفلة واحدة حيث يقدم في نفس الحفلة عرض "ذهب الليل" ضمن نفس المبادرة ليقدما متتاليين ابتداء من الثامنة مساء.





وعرض " ذهب الليل " مستوحى من حياة الفنان محمد فوزي، من خلال التركيز على المحطات الفنية المختلفة التي مر بها وأهم ما حققه في الغناء والتلحين والانتاج والتمثيل وتسجيل الأغاني والتأليف السينمائي، العرض من بطولة أحمد حبشي، محمود الزيات، أحمد عسكر، خالد نبيل، مونيكا جوزيف، وأرساني مشرقي، رؤية موسيقية محمد شحاتة، تصميم ديكور وليد جابر، تصميم اضاءة ابراهيم الفرن، تأليف أحمد عسكر، اخراج سعيد قابيل.





أما عرض "جوازه ست نجوم " تدور أحداثه حول عروسين في أول يوم زفافهما يتعرضان لمواقف كوميدية وتدخلات من جانب الأهل ومن جانب جرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي، العرض بطولة رضا ادريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، ديكور دنيا عزيز، موسيقي شريف ياسر، تأليف وإخراج أحمد مصطفى.