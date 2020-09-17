مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير الصحف اليونانية فتح نادي الزمالك باب المفاوضات مع الفرنسي جوزيه انيجو المدير الفني السابق لفريق مارسيليا الفرنسي والترجي التونسي بديلا لكارتيرون الذي رحل الي فريق التعاون السعودي بعد فسخ التعاقد مع الابيض .





وحسب تقرير لإذاعه اثليتيك اليونانية فإن فإن الزمالك يفضل المدرسة الفرنسية ويرغب في استكمال المشوار مع ابنائها الفترة المقبلة رغم رحيل كارتيرون المؤسف .





واضافت الصحيفة ان الزمالك يفضل التعاقد مع المدرب لأنه خاض تجربة افريقية سابقه مع نادي الترجي التونسي وخاض بطولة افريقيا 2015 رغم الخسارة من الاهلي في دور المجموعات "الثمانية في بطولة الكونفيدرالية الافريقية " عام 2015





كما تولي انيجو مهمة تدريب مارسيليا في الدورى الفرنسي موسم 2003-2004 حينما كان احمد حسام ميدو لاعب الزمالك يلعب في الفريق ذلك الوقت