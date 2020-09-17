صاحب مقترح تدريس احترام الآخر: أحلم بالتحدث مع الرئيس لأعرض عليه أفكاري

في موقف إنساني، جذب انتباه جميع الحضور صباح أمس الأربعاء، حيث ظهر الطفل الكفيف مهند عماد الدين صاحب مقترح تدريس مادة "احترام الآخر" في المدارس، أثناء قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات التعليمية بحضور وزراء الحكومة وكبار رجال الدولة.





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وفي هذا الإطار، تواصل موقع صدى البلد مع الطفل مهند بعد انتهاء الحفل، الذي قال في تصريحات خاصة، إن فكرة تلك المادة جاءت بعد مواقف التنمر المتكررة التي تعرض لها زملائي.





وأوضح أنه لم يتعرض للتنمر من قبل أي شخص داخل مدرسته مثلما يعتقد البعض، لأن زملاءه كلهم مثله من المكفوفين.

وأوضح أن حلم حياته هو أن تتاح له الفرصة للتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعرض عليه افكارة الجديدة التي ستخدم الوطن شاكرا الرئيس لإشادته به داخل الحفلة واستلامه أول نسخة مطبوعة ممضاة من قبل وزير التربية " طارق شوقي ".

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وأضاف "مهند" أن وزير التربية والتعليم لم يتردد لحظة للاستجابة لطلبه لإضافة تلك المادة، مشيرا إلى أن التنمر صفة من أقبح ما يتعرض له المختلفون أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطفل الموهوب مهند عماد الدين، من أصحاب القدرات الخاصة، وصاحب مقترح تدريس مادة "احترام الآخر"، لإهدائه أول نسخة من كتاب (القيم واحترام الآخر "معًا نبني") والذي سيتم تدريسه بداية من الصف الثالث الابتدائي في العام الدراسي المقبل 2020/2021، كما يتم التحضير لتدريس المادة لطلبة الصف الأول والصف الثاني الابتدائي لاحقًا.

وكان الطالب "مهند" قد طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، في شهر ديسمبر الماضي، بتدريس مادة احترام الآخر، ووجه السيد الرئيس وزارة التربية والتعليم بالعمل على تطبيق المقترح.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة تنفيذ مقترح تدريس مادة القيم واحترام الآخر، بداية من العام الدراسي 2020/2021.

وحرص الدكتور طارق شوقي، على كتابة إهداء للطفل مهند، على أول نسخة من كتاب القيم واحترام الآخر، قائلًا: "إلى الطالب الرائع مهند.. هدية من مصر إليك للتعبير عن الإعجاب بأفكارك".

ووجه مهند، الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمقترح والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي ساعد على جعل الفكرة حقيقة.

وأضاف مهند، أنه حين اقترح تدريس تلك المادة كان بسبب أنه سمع من أصدقائه المكفوفين مواقف تعرضوا للتنمر فيها بمدارسهم، وهو ما جعله يشعر بالضيق، لكنه نصحهم أيضًا بعدم الرد عليها.