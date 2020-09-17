وزير الرياضة يكرم الفائزين بكأس العالم فى بطولة النشاط الطلابي لخدمة المجتمع

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق طلاب جامعة الأزهر الفائزين بكأس العالم في مسابقة النشاط الطلابي في خدمة المجتمع وريادة الأعمال لعام 2020 المعروف بفريق "إيناكتس مصر"، وذلك بعد التفوق على 32 فريقًا من المشاركين في المسابقة يمثلون عددًا من الجامعات في العالم من بينها كندا وأمريكا وألمانيا والهند والصين وكوريا والبرازيل.





ويتبلور مشروع طلاب جامعة الأزهر فى الاستفادة من النفايات عديمة النفع والمتمثلة فى "قشر الجمبرى" وتحويلها إلى منتج مهم وهو توابل جمبري طبيعية ويقوم بالعمل فى المشروع السيدات قاطنات القري المحيطة ببحيرة قارون، فضلًا عن إنتاج سماد زراعي من قشر الجمبري من شأنه إعادة تعزيز خصوبة التربة الزراعية .





وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لطلاب جامعة الأزهر على تميزهم العلمي، وقدرتهم على خدمة المجتمع من خلال ابتكار حلول جديدة تعزز من الاستفادة من الموارد بشكل علمي، وتفوقهم فى المنافسة العالمية للنشاط الطلابي فى خدمة المجتمع.





وأكد الوزير الحرص على تشجيع الشباب المصري على المشاركة فى مختلف المنافسات الدولية لما لها من أدوار إيجابية عديدة فى مقدمتها بأن الشباب يكونوا خير سفراء لمصر خلال مشاركتهم الدولية فى مختلف المحافل، لافتا إلى توجه الوزارة لتجميع قائمة بكافة المنافسات العالمية التى تستهدف الشباب، وإتاحتها أمام الشباب المصري للمشاركة بها خلال الفترة الراهنة.





وكلف الوزير المعنيين بالوزارة العمل على التشبيك مع مبادرة طلاب جامعة الأزهر فى المشروع التنموي الذي ينفذونه، وبحث أطر التعاون مع مؤسسة إيناكس مصر تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم شاملة مع المؤسسة لرعاية الابتكارات العملية ودعم المشروعات الشبابية المنبثقة منها.





وتعد مؤسسة ايناكتس منظمه لا تهدف الي الربح حيث تتواجد في ٣٧ دوله وتضم ١٧٣٠ جامعة حول العالم، وتهدف تقليل الفجوه بين التعليم وسوق العمل، من خلال قيام طلاب الجامعات المشاركة بتنفيذ مشاريع لحل مشاكل المجتمع على أن تكون ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويكتسب الطلاب خلالها مهارات ريادة الأعمال والتواصل والعمل في فريق ومهارة العرض. وبدأت فى مصر عام ٢٠٠٤ داخل ٤ جامعات و١٢٠ طالبا وطالبة، وتتواجد الآن فى ٥٣ جامعة حكومية وخاصة.





وفى ختام اللقاء، قدم الدكتور أشرف صبحي شهادات تقدير إلى الشباب الفائزين بكأس العالم في المسابقة العالمية للنشاط الطلابي في خدمة المجتمع لعام 2020 "وهم شريف سيد مصطفى، يحيى محمد محمد الغنيمي، كريم جمال ناجي ، أحمد خالد ، إيمان شوقي عبدالهادي، نبيل عصام نبيل، أحمد عبدالسلام السجاعي، سيف الدين نبيل، سارة العوضي أحمد، نادين خالد محمد، هدى عامر، جنا احمد الفقي"، وفاطمة سري رئيس برنامج إيناكتس، ومحمد الأنصاري مدير البرنامج.



