لهذا السبب قد يمنع طلاب المرحلة الثالثة من دخول معامل التنسيق

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.





اقرأ ايضا:

لطلاب المرحلة الثالثة.. معك خطوة بخطوة للتسجيل عبر موقع التنسيق





واضاف "عطا"، أنه لا يوجد أي شكوى من قبل الطلاب حول تنسيق المرحلة الثالثة، مشددا على ضرورة بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.