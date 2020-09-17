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أخبار البلد

منها تملك الأراضي| سفير جيبوتي: امتيازات كبيرة للمستثمر المصري

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:40 م
سفير جمهورية جيبوتي
سفير جمهورية جيبوتي
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أمينة الدسوقى

قال محمد ظهر حرسي سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن قانون الاستثمار الذي صدر فى جيبوتي عام 1984 وتم تعديله عام 1994 يعطى تسهيلات رهيبة للمستثمر الاجنبي وخاصة للمستثمر العربي والمصري، لافتا إلى أنه وفقا لأخر اتفاقية موقعة بين مصر وجيبوتي عام 2016 فإنها تمنح المصريين امتيازات عدة من بينها تملك الأراضي، ورؤس الأموال 100%.


وتابع حرسي خلال حوار خاص أجراه برنامج زووم أفريكا والذي يذاع عبر قناة اليوتيوب الخاصة بموقع صدى البلد الاخباري، أن من بين التسهيلات التى تمنع للمصريين هى سهولة تنقل رؤوس الأموال وأيضا الأيدي العاملة قائلًا إن:"المستمر المصري سيأتى إلى جيبوتي وكأنه يستمر فى بلده حيث أنه لايحتاج إلى وكيل أو كفيل، ولايحتاج إلى مشارك أو مساهم فى رأس ماله".


وأضاف سفير جمهورية جيبوتي، أنه على المستثمر المصري أن يذهب فقط إلى الشباك الموحد فى وزارة الاستثمار الجيبوتية لينتهى  من كافة الأوراق المطلوبة فى مكان واحد.

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