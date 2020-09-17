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توك شو

مقتل 3 فلسطينيين برصاص مجهولين ببيت لحم..فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:34 م
مصرع فلسطينيين
مصرع فلسطينيين
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها لقي شاب فلسطيني وفتاتان مصرعهم،، بعد إطلاق الرصاص عليهم من قبل مجهولين في وادي النار شمال شرق بيت لحم.

وقال الأمن الوطني الفلسطيني في بيان، إن مجهولين يستقلون سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية أطلقوا النار على جيب بالقرب من جسر واد النار.

حيث كان بداخل الجيب شاب وفتاتين وهم: عدنان زايد عبد اللطيف أحمد وشقيقته عالية وزوجته نوال خليل ابراهيم الهذالين، حيث لقي الجميع حتفهم، فيما لاذ المسلحون بالفرار سيرا على الأقدام من منطقة العبارة القريبة من مار سابا".

ووقعت الجريمة على بعد أمتار من حاجز عسكري إسرائيلي يسمى حاجز وادي النار وفيه كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة.

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