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أخبار العالم

الصحة العالمية تكشف عن صدمة في إصابات كورونا بأوروبا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:34 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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قسم الخارجي
ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن قارة أوروبا تشهد أعلى زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد، عن ما تم تسجيله في مارس الماضي، عندما كانت المنطقة تشهد الذروة الاولى لتفشي الفيروس. 

وأطلقت منظمة الصحة العالمية، تحذيرًا من معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في أوروبا بعد أن ارتفعت فيها وتيرة الإصابات في فرنسا وألمانيا وغيرها وإسبانيا بشكل يشكل خطرًا كبيرًا لاقتراب موجة وبائية جديدة.

وارتفع عدد الفرنسيين الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة لـ COVID-19 لليوم العشرين على التوالي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 803 حالة ، بينما كان عدد الحالات اليومية الجديدة ثالث أعلى رقم مسجل.


وأبلغت السلطات الصحية الفرنسية عن 9784 إصابة جديدة أقل بقليل من 10561 حالة إصابة يومية على الإطلاق وصلت إليها فرنسا يوم السبت، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 404888 وهو ثاني أعلى رقم في أوروبا الغربية بعد إسبانيا.

ويقول البروفيسور فيليب نولان رئيس المجموعة الاستشارية الأيرلندية للنمذجة الوبائية: "يبدو أن أعداد الحالات تتزايد بشكل كبير ومن المرجح أن تتضاعف كل 10 إلى 14 يومًا إذا لم يتحرك كل واحد منا على الفور لكسر سلاسل انتقال الفيروس".
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