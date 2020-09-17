تجنب الإفراط فيها .. اللحم يصيبك بهذا المرض الخطير

ارتبط نوع من البروتين يسمى AGEs بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري، والأعمار عالية بشكل خاص في اللحوم الحمراء التي تم طهيها باستخدام طرق جافة وعالية الحرارة مثل الشوي.



وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء يمكن أن يؤدي إلى كميات أكبر من AGE في الدم، وقد يؤدي تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء واستخدام طرق طهي رطبة ومنخفضة الحرارة إلى تقليل المخاطر.





في حين أن شريحة اللحم السميكة التي يتم تحميصها إلى حد الكمال قد تكون متعة شهية ، يقول باحثون من جامعة جنوب أستراليا إنها قد تكون ضارة أيضًا بصحتنا .



وجد عملهم أن طهي اللحوم في درجات حرارة عالية ، كما هو الحال على شواية الشواء ، يزيد من مستويات نوع من البروتين في أجسامنا يسمى المنتجات النهائية للجليكيشن (AGEs).



AGEs مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري لتقليل مخاطرنا ، يقترحون التخلي عن طرق الطهي عالية الحرارة مثل الشواء وكذلك اختيار اختيارات اللحوم الصحية



