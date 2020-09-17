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ثقافة

عمران القيسي: مهرجان "ضي" للفن التشكيلى حالة استثنائية من الاندهاش

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الناقد التشكيلي اللبناني الدكتور عمران القيسي، إن مهرجان الشباب العربى الثالث للفن التشكيلى الذي يفتتحه أتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي"، السبت 19 سبتمبر، أبرز الفعاليات التشكيلية العربية حاليا، مثنيا على دور مؤسسي المهرجان فى إثراء الحركة التشكيلية العربية.

وأضاف القيسي فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن  الفنان المتجاوز يمنح المعرض حالة استثنائية من التأمل والاندهاش، ذلك لأن حالة التأمل في الأعمال الفنية لا تنهض أو تتبلور إلا عندما يكون الحدث أبعد من المتوقع، أما الاندهاش فهو ينبعث من هذا الواقع المتصادم بين ما يحصل على المستوى اليومي وما يتكون على المستوى الذوقي.

وتابع القيسي، أن الأعمال المعروضة سواء منها المصرية أو العربية استحضرت بعناية فائقة، حتى لكأن الفنانين صار همهم تقديم أحدث ما  أنتجتهم محترفاتهم مع الإصرار على إبراز حالة التجاوز لكل ما هو مترد من الواقع المعاش في أزمنة الكورونا  وفي الأزمات والصدمات. 

ويشارك فى مهرجان الشباب العربى الثالث  للفن التشكيلى بالقاهرة 200 متسابق  من مصر وسوريا ولبنان والسودان وعمان والبحرين والسعودية والعراق واليمن وليبيا والإمارات والكويت وتونس والمغرب.

وتفتتح فعاليات المهرجان فى الحادية عشرة من صباح بعد غد السبت، فيما تعقد لجنة التحكيم اجتماعها غدا لإتخاذ قراراتها بشأن تقييم الأعمال المشاركة.
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