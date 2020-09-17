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رياضة

10 وديات.. استعدادات سيراميكا كليوباترا لاستئناف دورى القسم الثاني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:13 م
فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
استعد فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا لعودة منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دامت لأكثر من 5 أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد بعدة مواجهات ودية. 

ولعب فريق سيراميكا كليوباترا 10 مواجهات ودية بعد قرار اتحاد الكرة بعودة منافسات دورى القسم الثاني يوم 22 ديسمبر الجاري. 

حيث لعب سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي وحقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وبعدها خسر أمام مصر المقاصة بنتيجة هدفين مقابل هدف وخسر أمام النصر القاهري بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد. 

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا معسكر مغلق في مدينة الإسكندرية ولعب 4 مواجهات ودية حقق الفوز علي دمنهور بنتيجة هدفين مقابل هدف وبعدها الفوز علي سبورتنج بهدف نظيف وفاز علي فاركو بهدف دون رد وفي ختام المعسكر لعب امام الرجاء وحقق الفوز ثلاثة أهداف  مقابل هدف. 

ثم لعب سيراميكا كليوباترا أمام الشرقية للدخان وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم لعب أمام القومي وحقق الفوز بسداسية نظيفة ثم الهزيمة أمام النوبة بهدف دون رد في ختام الوديات. 

ويواجه فريق سيراميكا كليوباترا منافسه كوكاكولا يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر ثم يلعب أمام فريق منتخب السويس وبعدها النجوم ثم المريخ وأخيرا جمهورية شبين.

ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 32 نقطة.
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