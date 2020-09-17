AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عربية البرلمان: إشادة "السيادة السوداني" بدور مصر لمواجهة السيول والفيضانات تقدير كبير للقاهرة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:12 م
النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية
Advertisements
فريدة محمد
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إشادة عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور على دور مصر الرائد في القارة والإقليم وتقديره لمصر لوقوفها إلى جانب السودان في أزمة السيول والفيضانات التي ضربته بأنها دليل قاطع على التقدير الكبير لمصر من السودان قيادة وحكومة وشعبا.

وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إنه كان من الطبيعى أن تسارع مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة جسر جوى لمساندة الأشقاء السودانيين فى مواجهة التداعيات السلبية للفيضانات والسيول التى تعرضت لها السودان.

موجها التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولجميع مؤسسات الدولة المصرية خاصة الأزهر الشريف بقيادة العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدنى التى سارعت بإرسال قوافل المساعدات إلى أشقائنا السودانيين لدعمهم فى تخطى هذه الكارثة الطبيعية.

وكان الدكتور صديق تاور قد استقبل في مطار الخرطوم طائرة تحمل شحنة مساعدات مصرية، مقدمة من الأزهر الشريف وروتاري القاهرة رافقها من القاهرة نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل الدكتور محمود صديق كما كان في استقبال الطائرة من الجانب المصري القائم بالأعمال السفير نادر زكي، وأعضاء السفارة المصرية في الخرطوم.

وقال الدكتور صديق تاور، في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، "نحن سعداء بهذا الجهد الكبير من الأشقاء في مصر، وبهذه المواد الإغاثية من الأزهر تضامنا مع الشعب السوداني في الكارثة الطبيعية التي ألمت به وأيضا نقدر التعاون بين روتاري القاهرة والخرطوم" وأضاف تاور: "مصر دولة رائدة بمواقفها وأدوارها وحضورها الذي لا يحتاج إلى نداء وإنما يأتي تلقائيا من قيادتها وشعبها"، موضحا أن الشحنة القادمة من الأزهر دلالة على درجة الاهتمام والتقدير والدور الكبير والسند المطلوب من قيادة الدولة في مصر ومن الازهر خصوصا في ظل السرعة والزخم الكبير في إرسال تلك المواد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح حسب الله يشيد بالتفاعل السريع من الرئيس السيسى لدعم السودان فى مواجهة الفيضانات

القوات المسلحة: وزيران و٣ طائرات تحمل مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بـ السودان وجنوب السودان

الشقيقة الكبرى.. دور فاعل لمصر فى التخفيف من حدة المعاناة من السيول والفيضانات.. جسر جوى مستمر لنقل مساعدات عاجلة للمتضررين بجمهوريتي السودان

وزيرة الصحة تغادر السودان بعد زيارة استمرت يومين

شاهد .. 3 طائرات عسكرية ووزيران مصريان لإنقاذ السودان وجوبا

الأزهر يعتزم إرسال مساعدات إلى السودان ويضاعف المنح الدراسية لطلابه

ترشيحاتنا

الفرح تحول إلى مأتم.. ننشر أسماء المصابين والمتوفين الـ 8 في حادث تصادم بـ ههيا

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

حكاية سفاحي كرداسة.. سامية شنن والسنديوني ورشيدة والزيناري.. تقرير

جاري البحث.. مدرب برازيلي يعتذر عن تدريب الزمالك خلفا لـ كارتيرون

المرور يتدخل لإنقاذه .. تعرض سيارة محمد صلاح لعطل مفاجئ

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل

بشعر مجعد.. دانا حمدان بإطلالة جريئة على انستجرام