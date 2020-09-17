عربية البرلمان: إشادة "السيادة السوداني" بدور مصر لمواجهة السيول والفيضانات تقدير كبير للقاهرة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إشادة عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور صديق تاور على دور مصر الرائد في القارة والإقليم وتقديره لمصر لوقوفها إلى جانب السودان في أزمة السيول والفيضانات التي ضربته بأنها دليل قاطع على التقدير الكبير لمصر من السودان قيادة وحكومة وشعبا.





وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إنه كان من الطبيعى أن تسارع مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقامة جسر جوى لمساندة الأشقاء السودانيين فى مواجهة التداعيات السلبية للفيضانات والسيول التى تعرضت لها السودان.





موجها التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ولجميع مؤسسات الدولة المصرية خاصة الأزهر الشريف بقيادة العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدنى التى سارعت بإرسال قوافل المساعدات إلى أشقائنا السودانيين لدعمهم فى تخطى هذه الكارثة الطبيعية.





وكان الدكتور صديق تاور قد استقبل في مطار الخرطوم طائرة تحمل شحنة مساعدات مصرية، مقدمة من الأزهر الشريف وروتاري القاهرة رافقها من القاهرة نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل الدكتور محمود صديق كما كان في استقبال الطائرة من الجانب المصري القائم بالأعمال السفير نادر زكي، وأعضاء السفارة المصرية في الخرطوم.





وقال الدكتور صديق تاور، في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم، "نحن سعداء بهذا الجهد الكبير من الأشقاء في مصر، وبهذه المواد الإغاثية من الأزهر تضامنا مع الشعب السوداني في الكارثة الطبيعية التي ألمت به وأيضا نقدر التعاون بين روتاري القاهرة والخرطوم" وأضاف تاور: "مصر دولة رائدة بمواقفها وأدوارها وحضورها الذي لا يحتاج إلى نداء وإنما يأتي تلقائيا من قيادتها وشعبها"، موضحا أن الشحنة القادمة من الأزهر دلالة على درجة الاهتمام والتقدير والدور الكبير والسند المطلوب من قيادة الدولة في مصر ومن الازهر خصوصا في ظل السرعة والزخم الكبير في إرسال تلك المواد.