برلماني يشيد بمبادرة الاتصالات "مستقبلنا رقمي" لتدريب وتأهيل الشباب

وجه النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب الأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، التحية والتقدير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على منحها الفرصة الكاملة للشباب المصرى الواعد فى الالتحاق بمبادرة "مستقبلنا رقمى" التى أطلقتها الوزارة.









وأعلن "أبو جاد"، فى بيان له اصدره اليوم، تأييده التام لتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى قال فيها إن مبادرة مستقبلنا رقمى تستهدف تدريب وتأهيل الشباب وإعدادهم ونستهدف تدريب وتأهيل الشباب المصريين لسوق العمل داخل مصر وخارجها اضافة الى تأكيده أن الدراسة بجامعة مصر المعلوماتية ستبدأ عام 2021 بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة، وتم توقيع عقد مع جامعة "بوردو" الأمريكية، ويحصل الطالب على شهادة من جامعة مصر المعلوماتية وجامعة بوردو الأمريكية وأن جامعة مصر المعلوماتية أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط.









وقال النائب حسين أبو جاد ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدمت الصفوف فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فيما يتعلق بملف التحول الرقمى، مؤكدا ان نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ هذا الملف يكفل الحد من الفساد بجميع صوره واشكاله.