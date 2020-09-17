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سيارات

انطلاق بورش 911 المعدلة بقوة جبارة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:06 م
بورش 911
بورش 911
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أماني نوار
أزاحت الستار شركة كيفاني التعديلات عن تطويرها لسيارة بورش 911 ، وقامت بتحويلها لأكثر قوة وسرعة على الطريق بشكل ملحوظ. 

وأعلنت الشركة عن إخضاع بورش 911 لبرنامج دعم مكونات السيارة بألياف الكربون وإضافة معدلات أداة لها وتحويلها لنسخة أكثر شراسة من النسخة القياسية.



وظهرت بورش المعدلة بجنوط أمامية مسبوكة بمقاس 21 بوصة، أما الجنوط الخلفية فبمقاس 22 بوصة بينما تنخفض السيارة بعد التعديلات بمقدار 20ملم.

ولكن بفضل التعديلات كيفاني الألمانية أصبحت بورش 911 تنطلق بقوة 595 حصان لتضيف قوة إضافية للسيارة الفاخرة، التي تعد من الأشهر في تاريخ السيارات الرياضية بالإضافة لامتلاكها لشعبية كبيرة.

يذكر أن أعلنت شركة بورش عن تحديث سيارتها الخارقة بورش كايمانGT4 لتحصل على موديل 2021، حيث تعتبر نسخة حادة للغاية من السيارة الكوبيه ذات المحرك المتوسط.



وتعتبر النسخة الجديدة  قريبة من نسخة RS من 718 كايمان جي تي 4. في المقابل ، وتتمتع بسمات مألوفة من 911، وتم تجهيز الغطاء الأمامي بمخرجين للهواء من طراز Naca وهو أيضًا أكثر تحديدًا.
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