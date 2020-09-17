AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:02 م
تراجع معدلات البطالة
تراجع معدلات البطالة في امريكا
Advertisements
على صالح
أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس عن أن حوالي 860 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، بانخفاض طفيف عن الأسبوع السابق، حيث واصل سوق العمل المعاناة بعد ستة أشهر من انتشار جائحة فيروس كورونا

وقالت وزارة العمل في بيان صحفي: "في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر، وكان الرقم المسبق للمطالبات الأولية المعدلة موسميًا 860.000". 

وعدلت المطالبات في الأسبوع السابق حتى 5 سبتمبر إلى 893000. 

وأظهرت المطالبات المستمرة للأسبوع الأخير الإيداعات من 12.63 مليون أمريكي ، بانخفاض عن رقم الأسبوع السابق البالغ 13.54 مليون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي

زيادة مبيعات التجزئة الأمريكية في يونيو وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

بنحو مليون و416 ألفا حالة في أسبوع.. ارتفاع طلبات إعانة البطالة في أمريكا

كورونا يضرب اقتصاد أمريكا.. أكبر انكماش منذ 73 عاما يهدد ترامب

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

ارتفاع أسهم التكنولوجيا وسندات الخزانة.. المركزي يكشف تطورات الأسواق العالمية في أسبوع

ترشيحاتنا

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

نشرت أكاذيب عن كورونا فى سجون مصر| الحكم على سناء سيف 11 أكتوبر

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

بشرى سارة.. شركة أمريكية تعلن عن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا

الرزق يحب الخفية.. عربة فيروز فكرة خارج الصندوق تجذب الزبائن من مختلف الطبقات.. شاهد

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

كارتيرون يصل الدوحة لقيادة التعاون السعودي

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة.. النظارات تقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا

بإطلالة شبابية.. أصالة بملابس تكشف جمالها على إنستجرام

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور