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فن

من مطعم باليونان.. الجمهور يتغزل في أحمد جمال

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
نشر الفنان أحمد جمال  صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر أحمد جمال بالصورة خلال زيارته باليونان من أحد المطاعم وعلق عليها قائلا "مساء الجمال " وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت " مساء الورد علي ك" الجميل كالعادة " و" النجم العالمي " و" مفيش اغاني جديدة ". 



وكان أحمد جمال، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته على موقع YouTube بعنوان "حق مش حقك".


حملت الأغنية طابع توعوي ينتقد مخالفي القانون، وهي من كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال وتوزيع جيزو، كما طرح مؤخرًا أيضًا أغنية "جيل بطل" والتى حققت نسب مشاهدات مرتفعة عبر اليوتيوب.
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