من مطعم باليونان.. الجمهور يتغزل في أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









وظهر أ حمد جمال بالصورة خلال زيارته باليونان من أحد المطاعم وعلق عليها قائلا "مساء الجمال " وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت " مساء الورد علي ك" الجميل كالعادة " و" النجم العالمي " و" مفيش اغاني جديدة ".













وكان أحمد جمال ، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة عبر قناته على موقع YouTube بعنوان "حق مش حقك".







