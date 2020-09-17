في حوار خاص.. كريم أبو زيد: غبت 10 سنوات لعدم استقرار الوسط.. وتعرضت للخيانة والسرقة بسبب السوشيال ميديا.. وهذا رأيي في محمد رمضان.. فيديو

أحب راب أحمد مكي والفيشاوي.. وفهمت كلمات ويجز بصعوبة

عدم استقرار الوسط الفني والمهرجانات سبب غيابي 10 سنوات

هذا سبب إختياري ألبوم "فكك من الناس".. وأقدم أغاني بها فلسفة





حل الفنان كريم أبو زيد، ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري وتحدث عن كواليس ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "فكك من الناس"، وعودته للغناء بعد غياب 10 سنوات، كما كشف لنا عن أسباب بعده عن الغناء، ورأيه في أغاني المهرجانات، وتحدث معنا عن رأيه فى صناعة الراب حاليا ومن أفضل المغنين الذي يستمع إليهم، كما قال أن التمثيل أخذه قليلا عن الغناء، وكان يتعمد هذا، وكشف عن اسبابه التى دفعته لفعل هذا.





قال كريم أبو زيد، إن سبب تغيبه عن الساحة الغنائية لمدة وصلت إلى 10 سنوات، وهي فترة عدم الاستقرار التي مرت بالوسط الفني وتأثر الصناعة بسبب تداعيات أحداث يناير عام 2011، بالإضافة إلى ظاهرة أغاني المهرجانات التي كانت عامل مؤثر أيضًا.





وأضاف إنه خلال تلك الفترة كان يركز أكثر على التمثيل بسبب الأدوار المعروضة عليه والتي جعلته لا يتردد في قبولها، مشيرًا إلى أنه عزم على أن يعود بطريقة قوية تناسب انطلاقته الغنائية وتعاونه مع شركة مزيكا والمنتج محسن جابر.





وأوضح كريم أن الإنتقال في صناعة المزيكا من الأنالوج إلى الديجيتال، أحدث فارق أيضًا، وجعله يفكر في كيفية صناعة محتوى أغاني يواكب هذا التغير ويتربح منه أيضًا، وتلافي الخسائر التي سوف تحدث، لافتًا إلى أنه ينظر إلى المحتوى الفني من جهة وتحقيق الربح من جهة أخرى.





وأشار إلى أن التغيرات التي حدثت على سوق المزيكا جعلته يرى أن الفكرة ليست مربحة له، مشيرًا إلى أنه بعد تحول الصناعة إلى الديجيتال، وبدء التربح من خلال يوتيوب وغيره، جعل الصناعة تعود مجددًا، ودفعته للعودة مرة أخرى بحفل غنائي في أمريكا، وعمل ألبوم «فكك من الناس».





كما كشف سبب اختياره عددا قليلا من الأغاني في ألبومه الجديد «فكك من الناس»، هو أن الأغاني القليلة فرصتها أكثر في التسويق الديجيتال للمزيكا، عن الألبوم الذي يحتوي على عدد كبير من الأغاني.





وأضاف أنه قرر العودة لجمهوره بـ 5 أغان مختلفة، تحمل فكرة جديدة تناسب شكله وعمره، لاسيما وأنه قبل 10 سنوات غنى «لون شعرك» التي تناسبت مع صغر سنه آنذاك، مشيرًا إلى أنه لاحظ ظاهرة تدخل الناس في خصوصيات الغير وانشغالهم بأحوال بعض، ما جعله يعمل على ألبوم «فكك من الناس» الذي يحث على الابتعاد عن أي أفراد سلبيين.





ولفت إلى أن هذا الألبوم شكل إنطلاقة له بأن يعمل أغاني بها فكرة وهدف، وليس تقديم أغنية فارغة المضمون، وأشار أنه فكر في سبب طلب الجمهور عليه على الرغم من غيابه سنوات طويلة عن الغناء، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو تقديمه أغان بها فلسفة، على الرغم من أن بعضها تكون أغاني خفيفة.





«فكك من الناس» سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أنه يطبق كلمات الأغنية في حياته، ولا يبالي بالناس.

وأوضح كريم أن من ينظر إلى كلام الناس إما يعاني من ضعف أو عدم ثقة في نفسه، مبرهنًا على ذلك بمثال نجاح الفنان محمد رمضان، الذي يترك كلام الآخرين ويقوي ثقته بنفسه، وكذلك النجاح الذي صنعه الزعيم عادل إمام، وكذلك الهضبة عمرو دياب، ولفت إلى أنه عبر عن تلك الأحاسيس في أغنيته، لكن النجوم الذين ذكرهم يطبقون هذا الكلام في حياتهم منذ فترة.

ودشن كريم عددا كبيرا من الحسابات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وتعرض للسرقة، ما دفعه للتعلم وتدارك الأخطاء، وحسن إدارة صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف كريم أبو زيد، إنه تعلم ألا يعطي ثقته لأي شخص يدير حسابات السوشيال مديا، لأنه تعرض للخيانة وسرقة حسابات جمعت متابعين كثيرين، فقام مديريها فيما بعد بحذف صوره، وتحويلها إلى صفحات أخرى.

وأشار إلى أنه يعطي ثقته في الشركات المختصة في إدارة المحتوى على السوشيال ميديا، لأن مواقع التواصل أصبحت مصدرا من مصادر الدخل للفنان، لافتًا إلى أن السوشيال ميديا لها سلبيات بجانب إيجابياتها.

كما لفت الفنان كريم ابو زيد إعجابه بالراب الذي يقدمه الفنان احمد مكي وذلك خلال ندوته بموقع صدى البلد، وقال انه الوحيد الذي يقدم فكرة إيجابية وكلامه مفهوم من قبل الجمهور.

ولفت إلى أن هناك العديد من الموجودين على الساحة يقدمون أغاني غير مفهومة، ولفت إلى أنه يحب راب الفنان أحمد الفيشاوي، كما ابدى اعجابه بـ "ويجز" وما يقدمه موضحا أنه قدم فكرة جيدة على الرغم انه فهم كلماته بصعوبه.