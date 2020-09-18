احتياطي بأكثر من 4 تريليونات قدم مكعب.. طاقة البرلمان تهنئ السيسي والمصريين بالاكتشاف الجديد للغاز

تقدم النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالتهنئة القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ولجميع القيادات والعاملين المصريين الأبطال داخل قطاع البترول على الاكتشاف الجديد للغاز باحتياطيات تصل لأكثر من 4 مليارات قدم مكعب.





وقال " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم إن ما أعلنت شركتا إيني الايطالية وبي بي البريطانية عن كشف غازى جديد فى منطقة نورس الكبرى البحرية فى امتياز غرب أبو ماضى فى الدلتا باحتياطات مالية تزيد عن 4 تريليونات قدم مكعب من الغاز ونجحت الشركة فى تحقيق الكشف الغازي بعد حفر البئر الاستكشافي "نودوكو شمال غرب 1" على عمق 16 متر تحت سطح الماء، وعلى بعد 5 كيلومترات من الشاطئ ونحو 4 كيلومترات شمال حقول نوروس الذي تم اكتشافه فى يوليو 2015، وأن البئر نودوكو شمال غرب 1يحتوي على طبقة من الرمال الحاملة للغاز بسمك يبلغ 100 متر، منها 50 مترا تعود لتكوينات رمال من العصر البليوسني فى كفر الشيخ و50 مترا آخرين من الحجر الرملي تعود للعصر الميسيني لتكوينات أبو ماضي، وكلاهما يتمتعان باحتياطات بترولية "جيدة لقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى جميع أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بصفة عامة ولدى أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بصفة خاصة.





وقال النائب طلعت السويدى إن وش الخير على ما تحققه مصر من اكتشافات كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث فى مجال البترول والغاز الطبيعى هو الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب الفضل الأول فى تقديم جميع انواع الدعم والمساندة لقطاع البترول مؤكدا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر نرى رئيس الدولة يتدخل بنفسه فى التفاوض وعقد الاتفاقيات مع كبريات الشركات العاملة فى قطاعات البترول والغاز والطاقة والكهرباء ويحصل على افضل الشروط تكريما وتقديرا لشخصه من كبريات الشركات العالمية.





تجدر الإشارة إلى أن الشركة أكدت أنها وجدت تكوينات فى منطقة أبو ماضي لم ترها من قبل فى حقل نوروس، مما يثبت الاحتياطات العالية لمنطقة "نوروس الكبرى"وامتداد جديد لإمكانات الغاز فى شمال الحقل.





وتشير التقديرات الأولية لنتائج البئر، مع الأخذ في الاعتبار امتداد الخزان باتجاه الشمال، جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الأخيرة التي أجريت في المنطقة، إلى أن غاز منطقة نوروس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعب.





ويعد بئر ندوكو NW-1 بئرًا استكشافيًا يقع في الكيلو 4 شمال حقل النورس الذي تم اكتشافه في يوليو 2015على بعد 5 كيلومترات من الشاطئ بمنطقة تسمى "منطقة النورس الكبرى"، ويتواجد البئر الاستكشافي على عمق 16 مترا من المياه على مستوى تكويني جديد لم يتم مواجهته من قبل في حقل النورس الحالي، وبذلك ترتفع كميات الغاز المتوقعة من منطقة النورس الكبرى.





وتملك بي بي حصة تبلغ 25% من حصة المقاول في امتياز دلتا النيل، بينما تمتلك إيني حصة تبلغ 75% من خلال شركتها الفرعية إيوك، وجديرا بالذكر أنه سيتم تشغيل الحقل من قبل شركة بتروبيل، وهي شركة مشتركة بين إيوك والشريك الوطني "الهيئة المصرية العامة للبترول" وقال الرئيس الإقليمي لبي بي شمال افريقيا كريم علاء: "إننا سعداء بالعمل مع شركائنا علي توفير المزيد من احتياطيات الغاز والإنتاج وضخه من خلال الشبكة الوطنية المصرية، هذا الاكتشاف يعزز الموارد الحالية والإمكانات المستقبلية لمنطقة النوروس الكبرى، الأمر الذي يؤكد علي التزام بي بي تجاه توفير المزيد من مصادر الطاقة لمصر".