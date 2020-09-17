تعليم الفيوم: اختبارات STEM لطلاب الشهادة الإعدادية

بدأت اليوم الاختبارات الإلكترونية الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين (Stem).





حيث تتم الاختبارات إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي بدمو وذلك بمواد العلوم والرياضيات واستعداد عقلي ولغة إنجليزية.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على توقيع الطالب بالحضور في كشوف المناداة ولا يسمح بدخول الطالب إلا بعد التأكد من بياناته على نظام الإختبارات ولا يسمح بدخول أجهزة المحمول، هذا بالإضافة إلى التأكد من تسجيل إجابات الطالب عقب كل مكون من مكونات الاختبار.





وأشار عبدالله أنه حال مواجهة الطالب لأي مشكلات تقنية تحول دون استكمال الاختبار يتم تحرير إثبات حالة، من خلال المختصين بمراكز التطوير، والذي من شأنه ضمان حق الطالب في إعادة الاختبار.





وأضاف وكيل الوزارة، أن الاختبارات تتم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب، ويتم تعقيم القاعات قبل وبعد انعقاد الاختبارات يوميا خلال فترة الاختبارات.





كما تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.