بدء استقبال الطلاب الجدد للالتحاق بالبرامج الجديدة بزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، إنه بدأ اليوم استقبال طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية منوها عن وجود 3 برامج جديدة للطلاب الجدد بالبرامج للعام الجامعي 2020/2021.
وأضاف هشام الحريري أنه يجب توافر عدة شروط للالتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية وهي:
1_ حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة علمي (علوم) أو ما يعادلها من الشهادة من الخارج.
2_ درجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 35 درجة.
3_ يكون الالتحاق بالبرامج طبقا لرغبة الطالب وبناءً على المجموع الاعتباري (مجموع الثانوية العامة + درجات اللغة الإنجليزية)، حيث يتم تحديد الحد الأدنى للقبول بكل برنامج طبقا للأعداد المقررة لكل برنامج للعام الدراسي الجديد.
4_ سوف يتم ذلك عن طريق فتح ملف مبدئي بإدارة شئون الطلاب بمبلغ 600 جنيه، حيث يقوم فيه الطالب باختيار وترتيب رغباته.
وأوضح وكيل كلية الزراعة الأوراق المطلوبة عند استلام الملفات وهي:
1_ بطاقة الترشيح لكلية الزراعة جامعة عين شمس للطالب.
2_ أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها.
3_ أصل شهادة الميلاد + صورة منها.
4_ 8 صور شخصية.
5_صورة بطاقة (الأم _الأب _الطالب).
6_ للذكور فقط أصل بطاقة تجنيد (6 جند) لمواليد عام 2000_2001_2002 + نموذج 2 جند + صورة من شهادة الميلاد يوجد بها الرقم الثلاثي.
7رسوم القيد 1213جنيها للعام الجامعي 2020_2021
ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس إن كل دولة تتبع نظام معين يطابق أنظمتها حيث إن إنشاء الجامعات الأهلية هو حلقة وصل بين الجامعات الخاصة باهظة التكلفة والجامعات الحكومية منخفضة التكلفة.
وأوضح "جلال" في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن إنشاء الجامعات الاهلية في مناطق ذات كثافة سكانية قليلة ، كالعلمين هو من أفضل اختيارات الدولة وهي ضمن خطة الإنشاء والتعمير، حيث إن بناء جامعات في هذه المناطق سيؤدي إلى إحياء المناطق التي تعتبر صحراوية ، مشيرا إلى أنه سيتم انتعاش الاقتصاد المصري من دخل تلك الجامعات.
وأشار "جلال" الي أن التعليم داخل تلك الجامعات مميز من حيث المناهج التعليمية والإمكانيات التكنولوجية المستخدمة ، وتوأمه المعلمين الأجانب والمصريين ، مؤكدا أن الشهادات معتمدة ولكن لا يمكننا اعتبارها كشهادات الجامعات الأجنبية
وأكمل "جلال" أن تلك الجامعات ستلغي لجوء الطلاب الدائم للسفر لاستكمال الدراسة بالخارج للحصول علي مناهج دراسية مختلفة حيث أضافت خطة الدراسة مناهج الدراسة بالجامعات الخارجية.