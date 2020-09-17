بعد أزمات حكومة البشير.. أطول طابور أمام أحد أفران الخبز في العاصمة السودانية.. فيديو

أعلنت رئاسة الوزراء السودانية اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي علي مدى عامين للوصول إلى السعر الحقيقي.





وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قالت رئاسة وزراء السودان إنه سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.





وأضافت أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة إلى تبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي.