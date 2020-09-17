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بعد أزمات حكومة البشير.. أطول طابور أمام أحد أفران الخبز في العاصمة السودانية.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:00 م
أطول طابور بالسودان
أطول طابور بالسودان
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها أطول طابور لمواطني السودان وهم يقفون أمام فرن للخبز لشراء احتياجاتهم، في واحدة من مسببات أزمة أطاحت بحكومة الرئيس السابق عمر البشير.

أعلنت رئاسة الوزراء السودانية اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي علي مدى عامين للوصول إلى السعر الحقيقي.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، قالت رئاسة وزراء السودان إنه سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.

وأضافت أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة إلى تبني سياسات من شأنها تخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي.
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