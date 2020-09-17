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رياضة

سواريز يجتاز اختبار الحصول على جواز سفر إيطالي.. ويرفض الانضمام لـ يوفنتوس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الأوروجواياني لويس سواريز اجتاز الاختبار للحصول على جواز السفر لـ إيطاليا.

وأشار موقع جول العالمي أن سواريز اجتاز الاختبار في مدة ساعة، ويمكنه الحصول على جواز السفر لـ إيطاليا والانضمام لـ أي فريق هناك.

وأكد الموقع أنه برغم حصول سواريز على جواز السفر، إلا أنه لن ينضم لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي بعد ارتباطه بالانتقال له هذا الصيف.

وخرج سواريز من خطط برشلونة لقيادة خط هجوم الفريق الموسم المقبل.

وارتبط سواريز بالانتقال ليوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.
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