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تعليم

بحد أدنى ٨٠٪.. جامعة الأهرام الكندية تعلن عن استمرار قبول بكلية الهندسة للطلاب الجدد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:00 م
جامعة الاهرام الكندية
جامعة الاهرام الكندية
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حسام الفقي
أعلنت جامعة الأهرام الكندية عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "عن استمرار القبول بكلية الهندسة للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٠ لحين اكتمال الأعداد المقررة.

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وأوضحت الجامعة البرامج المتاحة :
الهندسة الكهربية شعبة هندسة الإلكترونيات والاتصالات
الهندسة الكهربية شعبة القوي الكهربية والتحكم
الهندسة الكهربية شعبة هندسة الحاسبات
الهندسة المعمارية
هندسة التشييد والبناء
الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة القوي الميكانيكية
الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة التصميم والإنتاج
الهندسة الميكانيكية شعبة هندسة الميكاترونكس
 
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وكشفت الجامعة عن  شروط القبول بكلية الهندسة جامعة الأهرام الكندية علي أن يكون طلاب الثانوية العامة لشعبة الرياضيات  العلمية بحد أدنى ٨٠ ٪؜.

وأكدت أن طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بشرط استيفاء الشروط  

الأوراق المطلوبة:
١- أصل شهادة الثانوية العامة
٢- أصل شهادة الميلاد 
٣- صور شخصية (٦ صور)
٤- استمارة ٢ جند (للبنين)
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