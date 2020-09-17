أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.





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سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار فى بنوك ( الأهلى، مصر، مصرف أبوظبى الإسلامى، عودة، التعمير والإسكان، الكويتى الوطنى 15.72 جنيه للشراء و 15.82جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ، بلوم ، الاسكندرية ،التنمية الصناعية ،قناة السويس، المصرى الخليجى ، الأهلى اليونانى، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى، المصرف المتحد )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.



