3 أنواع من الماسك.. كيفية تجميل الوجه في المنزل

العناية بالبشرة أمر يشغل بال النساء خاصة اللاتي يعانين من عيوب البشرة كالحبوب والبقع والندبات والهالات السوداء، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق الآمنة على وجهك وتمنحك نتيجة جيدة مع الاستمرار عليها.

هناك الكثير من ماسكات ترطيب وتبييض البشرة، ومنها ماسك الكاكاو، فهو عمل على نعومة البشرة وترطيبها وإزالة خلايا الجلد الميت مما يمنح البشرة نضارتها ،لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض الماسكات لتجميل الوجه.

كيفية تجميل الوجه فى المنزل:

ماسك التفاح المهروس:

اخلطي نصف كوب من التفاح المهروس والشوفان المطبوخ مع بياض بيضة وملعقة كبيرة من عصير الليمون .

طبّقي الخلطة على وجهك واتركيها لمدة 15 - 20 دقيقة حتى تجف، ثم تغسل بالماء البارد.

ستخدمي الطريقة بانتظام لتلاحظى الفرق.





طريقة أخرى بسيطة :

امزجي 4 ملاعق كبيرة من العسل مع التفاح مهروسة وطبّقيها على وجهك لمدة 15 - 20 دقيقة، ثم أزيليها بالماء البارد.

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية؛ ماسك التفاح لأصحاب البشرة الدهنية للقضاء على الشوائب والزيوت التى يعانى منها أصحاب البشرة الدهنية.

ماسك تفتيح البشرة:

1-ملعقة نشا.

-ملعقة أي نوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

تخلط جيدًا وتوضع على البشره لمده نصف ساعه ثم تمسح البشرة بقطنة مبللة بماء ورد تكرر يوميا لمدة ٣ أيام.

وتستخدم كل شهر ٣ أيام في الأسبوع وهكذا.

ماسك الكاكو:

اخلطي الكاكاو مع الزبادي ثم ضيفي العسل وامزجيهم جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس

على بشرة نظيفة ضعي خليط الزبادي والكاكاو وافرديه على وجهك بالكامل

اتركي الماسك لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا.